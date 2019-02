Österreich: Uber Eats zieht sich zurück

Nur mehr bis 7. März wird der Online-Essenslieferdienst in Österreich tätig sein. Es sind rund 200 selbstständige Essenszusteller betroffen.

Der Online-Essenslieferdienst Uber Eats zieht sich aus Wien und damit aus ganz Österreich zurück. Die App wird nur mehr bis zum 7. März aktiv sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blogeintrag mit. Von dem Rückzug sind rund 200 selbstständige Essenszusteller betroffen, fix angestellte Mitarbeiter gab es dagegen in Wien nur wenige.

Wien: Konkurrenz bei Essenslieferdiensten ist groß Das Geschäft in Wien sei im Vergleich mit anderen europäischen Städten nicht so schnell und stark gewachsen, wie man sich dies erhofft habe, schreibt Uber Eats in dem Blogpost. Zudem sei die Konkurrenz in Wien sehr hart, es gebe viele Essenslieferdienste, die alle viel investieren.

Uber Eats startete vor rund zwei Jahren in Österreich und war ausschließlich in Wien tätig. Zuletzt hatte das Unternehmen rund 200 selbstständige Essenszusteller, die für rund 500 Wiener Restaurants Essen ausgeliefert haben. Als Entschädigung sollen die Zusteller nach dem Aus noch eine zusätzliche Zahlung in Höhe von einem durchschnittlichen Wochenverdienst des jeweiligen Boten erhalten.

Für die wenigen fix angestellten Mitarbeiter von Uber Eats in Österreich soll nach Möglichkeiten gesucht werden, in einer anderen Funktion im Konzern tätig zu bleiben. Auch mit den Restaurant-Partnern will Uber Eats in den kommenden Wochen eng zusammenarbeiten, damit diese ihr Geschäft ohne Unterbrechungen weiterführen können.

Auf den Fahrdienstvermittler Uber hat der Rückzug aus dem Gastronomie-Liefergeschäft keine Auswirkungen in Wien.

Uber Eats: Europaweit in 200 Städten unterwegs Im Rest von Europa entwickelt sich das Geschäft laut Unternehmensangaben dagegen gut. Uber Eats ist europaweit in 200 Städten in 13 Ländern vertreten und nach eigenen Angaben die “größte und am schnellsten wachsende App für Essenslieferungen in der Region”. Weltweit ist Uber Eats seit dem Start vor gut drei Jahren in mittlerweile mehr als 350 Städten in 35 Ländern aktiv.