Aus Auto befördert: Frau setzte kleinen Hund in Wien-Penzing auf die Straße

Im 14. Wiener Gemeindebezirk wurde am Freitag ein kleiner Hund einfach ausgesetzt. Ein Zeuge sah, wie eine Frau ihre Autotür öffnete, das Tier hinausbeförderte und davonfuhr.

Am Freitag gegen 19 Uhr kam ein Mann in die Polizeiinspektion Wurmsergasse und gab an, dass er in der Kienmayergasse beobachtet hatte, wie eine Frau die Türe ihres Autos geöffnet und einen Hund freigelassen haben soll.