Auhof Center Wien: KMED eröffnet zweiten Standort

Das KMED eröffnet einen zweiten Standort in Wien. Neben dem bestehenden Standort im Stadtzentrum wird ein zweiter im Auhof Center entstehen.

Das Unternehmen setzt auf hohe Qualität und Professionalität, sowie kurze Ausfallzeiten und keine notwendige Voranmeldung. „Wir bieten Behandlungen ohne Terminvergabe an. Viele KundInnen kommen zu uns, wenn sich bei ihnen eine zeitliche Lücke ergibt, etwa in der Mittagspause oder zwischen zwei Business-Meetings und möchten dann auch schnell wieder gesellschaftsfähig sein. Sie vertrauen darüber hinaus auch auf unsere Erfahrung und Qualität“, so Dr. Knabl.

Schönheit „On-Demand“: KMED eröffnet zweiten Standort im Auhof Center

Ein ständiger Wandel bleibt auch in der Beauty-Branche nicht aus. Heutzutage werden Lippenkorrekturen oder Unterspritzungen zur Faltenredukution eher in Anspruch genommen, als vor 15 Jahren. “Minimal-invasive Behandlungen liegen im Trend, vor allem Behandlungen, die keine bis wenig Spuren hinterlassen und eine rasche Regeneration ermöglichen“. Dieser Entwicklung entsprechend werden Unterspritzungen mit Hyaluron und Betox immer häufiger. „Gegenwärtig treten die Aspekte Natürlichkeit und Individualität mehr in den Vordergrund. Der Wunsch nach unauffälliger Verschönerung, die dem eigenen Typ entspricht, wächst“, so Dr. Knabl. Kunden können bei KMED das “On-Demand”-Service nutzen.