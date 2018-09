Auguste Rodin - Trailer und Kritik zum Film

Auguste Rodin ist bereits ein anerkannter Künstler, als er 1880 vom Staat den Auftrag erhält, ein Bronzeportal für das Pariser Museum für dekorative Künste zu entwerfen. Das "Höllentor" wird zu seinem Lebenswerk und seiner Besessenheit. In "Rodin" beschreibt der französische Regisseur Jacques Doillon das Verhältnis des Bildhauers zu seiner Arbeit und zu seinen Frauen.

Das British Museum in London zeigt Meisterwerke von Auguste Rodin an dem Ort, wo der “Vater der modernen Bildhauerei” seine Inspiration fand. Erstmals werden in einer neuen Ausstellung Werke des französischen Bildhauers (1840-1917) den Skulpturen und Fragmenten des Parthenon-Tempels aus dem Akropolis-Komplex in Athen gegenübergestellt, die im Besitz des British Museum sind.