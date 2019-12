Augmented Reality hautnah: Trickymind Museum verblüfft Wien

Eine Idee aus Asien erobert Wien: Das 3D und AR Trickymind Museum bietet auf 1.200 Quadratmetern eine faszinierende Welt voller bleibender Eindrücke. VIENNA.at verlost 1x2 Eintrittskarten!

Augmented Reality: Wenn unsere Realität auf verblüffende Effekte trifft

Trickymind Museum in Wien: Startschuss für neue Erlebniswelt

Das Trickymind Museum in Wien ist also nur der Startschuss für eine völlig neue Erlebniswelt und plant in Zukunft weitere fünf Standorte in Europa zu eröffnen. Und mit jeder Neueröffnung kommt ein neuer Entwicklungsschub, der dann wiederum eine Verbesserung in der Umsetzung in den jeweiligen Museen mit sich bringt. Noch ist Österreich in diesem Segment nicht besonders stark vertreten und obwohl Institutionen,

so wie zum Beispiel die ARS Electronica in Linz, österreichweit Bekanntheit genießen, fängt die Community gerade erst an so richtig aufzublühen und die breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen.