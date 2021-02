Augenärzte: Patienten kommen trotz Beschwerden spät

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen Menschen trotz Beschwerden seltener zum Arzt- das gilt auch für Augenärzte.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gehen Menschen mit unterschiedlichen körperlichen und seelischen Problemen seltener zum Arzt. Davor hat am Freitag auch die Gesellschaft der Österreichischen Augenärzte (ÖOG) gewarnt. "Eine Sehverschlechterung sollte sehr ernst genommen werden. Die Prognose bei einer Erkrankung ist umso besser, je früher der Augenarzt oder die Augenärztin aufgesucht wird", betonte Matthias Bolz vom Kepler Universitätsklinikum in Linz am Donnerstag.