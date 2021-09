Aufzeichnungen aus der Unterwelt - Kritik und Trailer zum Film

Das Werk "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" nimmt zwei Protagonisten in den Fokus, um die Wiener Unterwelt in den 60er Jahren zu porträtieren: Den 2019 verstorbenen Wienerliedsänger Kurt Girk und den legendären Alois Schmutzer. Beide mussten wegen des illegalen Kartenspiels "Stoß" nach einem umstrittenen Prozess einst jahrelang hinter Gitter. Vor der Kamera des Regieduos erzählen beide Protagonisten nun über diese Zeit und zeichnen dabei ein Sittengemälde des Nachkriegswiens.

"Unterwelt? Hat's nie gegeben", sagt Alois Schmutzer im Brustton der Überzeugung. Dabei galt er einst als Wiener Unterweltkönig. In ihrem neuen Film "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" arbeiten Tizza Covi und Rainer Frimmel die Differenz von Fremd- und Eigenwahrnehmung, die Balance von Recht und Unrecht sowie den einfachen Gang über die schiefe Bahn heraus. Nach der Weltpremiere bei der Berlinale kommt das Werk nun am Freitag in die Kinos.