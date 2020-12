Gastkommentar von Johannes Huber. Österreich nähert sich dem schwedischen Weg zur Bekämpfung der Pandemie an. Covid-19-Infektionen werden nicht mehr um jeden Preis bekämpft, sondern hingenommen. Bloß zugeben tut das keiner.

Größtes Verständnis dafür, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht mehr davor warnt, das große Fest mit (älteren) Angehörigen zu feiern. Zu Ostern hat er es getan. Im Hinblick auf Weihnachten verzichtet er darauf. Genau genommen ist das absurd: Gemessen am heutigen Infektionsgeschehen ist das vom April fast schon harmlos gewesen. Und das liegt nicht nur daran, dass viel weniger getestet wurde; die sogenannte Übersterblichkeit zeigt, dass es damals auch viel weniger Todesfälle gegeben hat. Anders ausgedrückt: Zur Verhinderung von noch Schlimmerem müsste man den 24. Dezember heuer eigentlich allein verbringen; oder halt ausschließlich mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Zumutbar ist das jedoch schwer: Weil das alles schon so lange dauert, würde kaum jemand solche Entbehrungen auch noch zu Weihnachten ertragen.

Was das heißt, sollte man ganz offen aussprechen: In Österreich läuft der Auftakt zur dritten Welle. Auf einem sehr hohen Niveau bestätigter Infektionen sind Beschränkungen soeben gelockert worden. In Nachbarländern wie der Slowakei oder der Schweiz kann man sehen, dass damit auch das Risiko einhergeht, dass die Zahlen bald wieder stiegen. Ist ja logisch: Das Virus ist noch immer unter uns, es gibt wieder mehr Kontakte und damit auch Ansteckungsmöglichkeiten. Vor allem, wenn sich das Leben aufgrund der niedrigen Temperaturen draußen überwiegend in geschlossenen Räumen abspielt.