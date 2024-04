"aufTAKT am Dach" stimmt auf Wiener Sommerkino "Kino am Dach" ein

Das "Kino am Dach" geht diesen Sommer in seine 21. Saison und präsentiert unter dem Motto "forever 21" neben aktuellen Filmschmankerl, eine vielfältige Auswahl an Coming-of-Age Filmen. Vor der offiziellen Eröffnung steigt in Kooperation mit FM4 vom 27. bis 31. Mai die Reihe „aufTAKT am Dach“.

Soviel wurde bereits verraten: Eröffnet wird die heurige "Kino am Dach"-Saison am 1. Juni mit dem neuen Film von Josef Hader "Andrea lässt sich scheiden". Der Film erzählt von unverwirklichten Träumen, verpasstem Glück und schicksalhaften Begegnungen - eine scharfsinnig beobachtende Analyse einer Dorfgesellschaft und ein Plädoyer gegen jede Landlebensehnsucht.

Das komplette Programm des Sommerkinos auf dem Dach der Hauptbücherei Wien, das heuer von 1. Juni bis 15. September stattfindet, wird Anfang Mai veröffentlicht.

"aufTAKT AM DACH" presented by FM4 vom 27. bis 31. Mai

Vor der offiziellen Eröffnung veranstaltet das "Kino am Dach" in Kooperation mit FM4 vom 27. bis 31. Mai die Reihe "aufTAKT am Dach". Hier werden Film und Musik verknüpft, es gibt Live-Musik und Auflegerei. Gezeigt werden Filme mit musikalischem Fokus.