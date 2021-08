Aufruf nach Corona-Infektionsfällen in Supermärkten

Die Gesundheitsbehörden ersuchen nach zwei Corona-Infektionsfällen in steirischen Supermärkten Kunden ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Betroffen sind der Spar-Supermarkt in Kaindorf sowie Adeg Riegler in Strallegg, hieß es am Montag seitens der Kommunikation Land Steiermark.

Corona-infizierte Personen in zwei steirischen Supermärkten

In Kaindorf sollen Kunden, die am Montag, 23. August, zwischen 6.40 und 11.00 Uhr sowie 15.00 und 19.00 Uhr oder am Mittwoch zwischen 6.40 und 12.00 Uhr in dem Geschäft waren, ihren Gesundheitszustand genau beobachten. In Strallegg betrifft es Kunden, die am Mittwoch, 25. August, zwischen 7.00 und 12.00 Uhr oder zwischen 15.00 und 18.00 Uhr oder am Donnerstag zwischen 7.00 und 12.30 Uhr bei dem Adeg einkaufen waren.