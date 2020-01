Aufregung wegen Parkraum-Strafe: Mann ging auf Polizisten los

Am Dienstag wollte sich ein 55-Jähriger wegen einer Parkraum-Strafe beschweren. Als er jedoch von der Dienststelle aufgrund seines Verhaltens verwiesen wurde, ging er auf einen Polizisten los.

Der Ärger über eine Parkstrafe hat am frühen Dienstagnachmittag einen 55-Jährigen in Wien-Mariahilf ausrasten lassen. Lautstark und ordinär forderte er in der Dienststelle der Parkraumüberwachung am Mariahilfer Gürtel die "sofortige Zurücknahme" der Strafe. Als er aufgefordert wurde, die Dienststelle zu verlassen, attackierte er laut Polizeisprecher Paul Eidenberger einen Polizisten.