Aufregung um "Twinna": Weibliches Eis? Gab es schon vor 50 Jahren

Genderwahn oder einfach eine Werbe-Strategie: "Twinna", das erste weibliche Eis in Österreich, ließ die Wogen in den Sozialen Medien hoch gehen. Eskimo kann es freuen, die Reichweite ist enorm. Für das Unternehmen ist es auch ein Statement zur Gleichberechtigung.

Es soll das erste weibliche Eis Österreichs sein: Wir sprechen von "Twinna", der Schwester des Twinni, die im Februar auf den Markt kommen soll. "Sämtliche Eisvarianten in Österreich sind entweder ein 'Der' oder ein 'Das'. Eine 'Die' gab es einfach nicht", hieß es dazu in einer Aussendung von Eskimo.

"Twinna": Wogen in Sozialen Medien gehen hoch

Die Reaktionen sind jedoch nicht alle positiv. "Satire" orten die einen, "Genderwahn" die anderen. Grammatikalisches und biologisches Geschlecht verschmelzen, man diskutiert, macht sich lustig, schlägt die Hände vor den Kopf. Schlussendlich ist es egal - "Twinna" ist in aller Munde und wird wohl auch in diesem Sommer weiter in manchem Munde sein. Ob man sich dann ein oder eine "Twinna" kauft, was macht das schon aus.