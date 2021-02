Aufregung um Impfung von NÖ LHStv. Schnabl

Am Donnerstag sorgte die Coronavirus-Impfung des niederösterreichischen SPÖ-Landesparteichefs LHStv. Franz Schnabl für Aufregung.

Das in der "Kronen Zeitung" abgegebene Geständnis wurde von Schnabl mit dem dezidierten Hinweis versehen, dass die Immunisierung in seiner Funktion als Präsident des Arbeiter-Samariterbundes erfolgt sei. Die FPÖ Niederösterreich ortete ein vorgeschobenes Argument und forderte den 62-Jährigen zum Rücktritt auf.

Arbeiter-Samariterbund entschied Einsatz- und Führungskräfte zu impfen

Während Schnabl und die SPÖ-Landespartei am Donnerstag vorerst kein Statement abgeben wollten, meldete sich der Arbeiter-Samariterbund (ASBÖ) auf Anfrage zu Wort. Der Landesvize habe bereits am 14. Jänner die erste Teilimpfung erhalten, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wir haben entschieden, je nach aktueller Verfügbarkeit Einsatz- und Führungskräfte zu impfen, um sicher zu stellen, dass keine Impfdosis verschwendet und maximal genutzt wird."