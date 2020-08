Aufregung um Falschinfo im AKH zu Versorgung von Brustkrebs-Risikopatientinnen

Für erhebliche Aufregung im Internet haben Informationen gesorgt, wonach es an der Wiener Universitätsklinik für Frauenheilkunde keinen Service für Patientinnen der Ambulanz für familiären Brust-und Eierstockkrebs mehr gebe.

AKH: Betreuung von Brustkrebs-Risikopatientinnen nicht in Gefahr

"Das AKH Wien bedauert das Missverständnis in der Kommunikation. Jede Frau, die zu dieser Risikogruppe gehört (familiäre Häufung von Brust- und Eierstockkrebs; Anm.) kann sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gynäkologen wie bisher an die Ambulanz wenden", hieß es. AKH-Direktor Herwig Wetzlinger bestätigte das ebenfalls. In Wien können sich Frauen mit einem potenziellen genetischen Brustkrebs-Risiko damit weiterhin an die Frauenklinik im AKH, an das Hanuschkrankenhaus und an die Gynäkologie an der Klinik Favoriten (ehemals Kaiser-Franz-Josef Spital) wenden.