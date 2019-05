Aufregung um 1.-Mai-Kundgebung in Wien: SPÖ stellt Kickl zur Rede

Die Aufregung um die Teilnehmerzahlen am 1. Mai am Wiener Rathausplatz ist immer noch nicht vorbei. Die SPÖ beschuldigt nun Innenminister Kickl, mit dem Bild der Schlusskundgebung aktiv Parteipolitik zu betreiben.

Der jüngste 1. Mai beschäftigt nun auch das Parlament: Die SPÖ richtet an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Anfrage zu einer Luftbildaufnahme der Polizei. Der Ressortchef wird aufgefordert, zu erklären, warum das Foto der Schlusskundgebung der SPÖ am Wiener Rathausplatz einer Zeitung zur Verfügung gestellt wurde – und was der Heli-Flug gekostet hat.