Auffahrunfall in Wien-Favoriten: Beteiligte war ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag kam es in der Oberlaaer Straße in Wien-Favoriten zu einem Auffahrunfall. Eine der Unfallbeteiligten war ohne gültigen Führerschein unterwegs und wurde angezeigt.

Am 5. Mai 2018 war ein 18-Jähriger gegen 18:30 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der Oberlaaer Straße Richtung Unterlaaer Straße unterwegs. Als er anhalten wollte, um seine Cousine einsteigen zu lassen, blinkte er laut eigenen Angaben nach rechts, legte den Retourgang ein und wollte zurückschieben.

Eine nachkommende 22-jährige Lenkerin bemerkte den Klein-Lkw zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Die junge Frau erlitt dabei Knie-, Schulter- und Gesichtsverletzungen und wurde anschließend von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte bereits in häusliche Pflege entlassen werden.