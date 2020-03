Auf Online-Marktplätzen gekaufte Produkte oftmals gesundheitsgefährdend

Augen auf beim Internet-Kauf: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt vor der gesundheitlichen Gefährdung durch unsichere Produkte, die auf Online-Marktplätzen angeboten werden.

Der Großteil der auf unterschiedlichen Online-Marktplätzen angebotenen Produkte entspricht laut einer aktuellen Studie nicht den in der EU gültigen Sicherheitsanforderungen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) ruft daher zur Vorsicht auf. In einer Stichprobe von 250 Produkten erfüllten zwei Drittel der Artikel nicht die erforderlichen Sicherheitsstandards, hieß es am Montag.