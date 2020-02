Sicher im Netz: Diese Google-Tipps helfen der ganzen Familie

Sicherheit und Datenschutz im Netz ist ein wichtiges Thema. Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie und Ihre Familie sicher im Internet surfen können.

Weltweit arbeiten tausende Mitarbeiter bei Google daran, die Sicherheit und den Datenschutz für Google-User zu verbessern. Dazu gibt es einige Tipps für die ganze Familie, die zeigen, wie man in der Online-Welt ganz einfach sicher unterwegs sein kann.

Der Passwort-Manager im Google-Konto ermöglicht es, sichere Passwörter für alle Online-Konten abzuspeichern. Mit einem Password-Checkup kann sich außerdem feststellen lassen, ob das gewünschte Passwort schwach ist, ob es bereits auf mehreren Webseiten verwendet wird, oder durch ein Daten-Leck bereits veröffentlicht wurde. Ein Passwort besteht im Idealfall aus mindesten acht Zeichen. Diese sollten eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen sein. Bei Passwörtern sollte man persönliche Informationen (Name, Geburtstag, Name der Kinder etc.), oder einfache Kombinationen wie "123456" bzw. "Passwort" vermeiden.