Auf Einbrecher geschossen: Bedingte Haftstrafe für Hausbesitzer

Am Donnerstag musste sich jener Hausbesitzer vor Gericht verantworten, der im Februar auf einen Einbrecher geschossen haben soll. Er wurde zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt.

Weil er im Februar in St. Valentin (Bezirk Amstetten) auf einen Einbrecher geschossen haben soll, ist ein 66-jähriger Hausbesitzer am Mittwoch in St. Pölten nicht rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Zudem muss der Mann eine Geldstrafe von 3.600 Euro bezahlen, bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts Medienberichte.