NÖ: Hausbesitzer schoss mit Pistole auf Einbrecher-Duo

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bezirk Amstetten wurden am Montag zwei Männer vom Besitzer überrascht. Dieser schoss mit einer Pistole auf die Täter und traf einen der beiden am Oberschenkel.

Ein Duo ist Montagabend bei einem Einbruch in St. Valentin (Bezirk Amstetten) vom Hausbesitzer überrascht worden. Einer der beiden Männer wurde am Oberschenkel angeschossen, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Einbrecher flüchteten mit einem Pkw, in Ennsdorf ließ der Lenker den Verletzten aussteigen.

Der 47-Jährige wurde dort blutend entdeckt und in ein Linzer Spital gebracht. Sein Komplize war in den späten Abendstunden weiterhin auf der Flucht. Eine verstärkte Fahndung nach dem Verdächtigen war in Niederösterreich und im angrenzenden Oberösterreich im Gange. Neben Streifen aus dem Bezirk Amstetten waren auch Beamte aus den Bezirken Linz-Land und Perg in Oberösterreich sowie das Landeskriminalamt Niederösterreich in die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingebunden, sagte Schwaigerlehner. Weiters lief die Tatortarbeit, auch Einvernahmen – u.a. des Hausbesitzers – standen noch an. “Die Erhebungen laufen auf Hochtouren”, so der Sprecher.

Der 47-Jährige soll am Montag gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einem Mittäter in ein Wohnhaus in St. Valentin eingebrochen sein. Der 65-jährige Besitzer erwischte das Duo und feuerte zwei Mal mit einer Pistole. "Einer der beiden Männer wurde am Oberschenkel getroffen", sagte Schwaigerlehner. Das Duo fuhr in einem Pkw davon. Ab Ennsdorf setzte der Lenker die Flucht alleine fort und ließ den blutenden 47-Jährigen auf der Straße liegend zurück.

Der im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und Oberösterreich gefundene Mann konnte laut Polizei vorerst lediglich kurz befragt werden. Der Mann wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Seine Blessuren sind laut Polizei nicht lebensgefährlich. Der 47-Jährige sei Kroate. Er wurde festgenommen.

Schütze besaß Waffe illegal Der 65-jährige Schütze soll die Pistole illegal besessen haben. “Er hat kein waffenrechtliches Dokument”, sagte Polizeisprecher Heinz Holub. “Heute werden im Laufe des Tages Einvernahmen durchgeführt und es wird Beweismaterial gesichtet”, erläuterte Holub weiter. Befragt werden sollten der verletzte Verdächtige sowie der mutmaßliche Schütze, gegen den Ermittlungen auch wegen illegalen Waffenbesitzes eingeleitet wurden.

“Ich bin jederzeit bereit, mein Haus zu verteidigen”, wurde der mutmaßliche Schütze vom ORF NÖ zitiert. Der Mann aus St. Valentin war demnach nicht zu Hause, als die Einbrecher durch ein Fenster in sein Haus eindrangen. “Ich bin kurz nach 18.00 Uhr nach Hause gekommen, habe meine Jacke ausgezogen und gehört, dass irgendetwas Geräusche macht. Ich habe geglaubt, das ist der Spülkasten, der oft Geräusche macht, wenn er kein Wasser bekommt, und mir zuerst nichts gedacht. Dann habe ich gehört, wie ein Blumentopf zerbrochen ist. Dann habe ich mir gedacht, jetzt ist jemand im Haus”, wurde der Mann zitiert. Die Einbrecher befanden sich im Wohnzimmer.

65-Jähriger: “Bin jederzeit bereit, mein Haus zu verteidigen” “Ich bin ins Schlafzimmer gegangen, habe eine Pistole geholt und habe zwei Mal geschossen”, sagte der Hausbesitzer. Die Einbrecher dürften noch nicht lange im Haus gewesen sein – Kästen oder Schränke waren noch nicht durchwühlt. “Dazu hatten sie keine Zeit, da habe ich sie überrascht”, berichtete der Mann.

Laut seinen Angaben schoss er zwei Mal auf die beiden Einbrecher. “Einmal durch das Fenster hinaus und beim zweiten Mal auf die Wiese. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, ich hätte niemanden verletzen wollen.” Dass er gezielt auf die Flüchtenden geschossen habe, stritt der Hausbesitzer dem Bericht zufolge ab. “Wenn ich eine Pistole in der Hand habe, habe ich keine Angst. Ich hatte eine richtige Verteidigung in der Hand.”