Auf diese Acts kann man sich beim 30. Jazz Fest Wien freuen

Herbie Hancock, Paolo Conte, Bryan Ferry uvm.: Das Line-up zum 30-Jahr-Jubiläum des Jazz Fest Wien kann sich sehen lassen.

Das Jazz Fest Wien wird heuer 30 und lädt aus diesem Grund zur ausgelassenen Geburtstagsfeier. Von 23. Juni bis 11. Juli wird dementsprechend in der Wiener Staatsoper, dem Jazzclub Porgy & Bess und weiteren Locations höchst versiert aufgegeigt. Doppelt Grund zum Feiern gibt es überdies beim Auftritt von US-Star Herbie Hancock, feiert der Musiker doch am 12. April seinen 80. Geburtstag.

"Ich habe mir - neben wenigen anderen Festivals - das Jazz Fest Wien ausgesucht, um meinen 80er mit einem sehr speziellen Konzert zu feiern", wird der Pianist am Mittwoch vom Festival in einer Aussendung zitiert. Am 2. Juli bringt er demnach in der Staatsoper sein "80 Project" zum Erklingen. Die Stimmen stehen hingegen beim Ständchen des Manhattan Transfer im Fokus: Die mehrfach Grammy-prämierte Vokalgruppe ist am 5. Juli im Haus am Ring zu Gast. Als Einstimmung ist die Simone Kopmajer Band gemeinsam mit Wolfgang Puschnig zu erleben.