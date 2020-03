Auch SPÖ überschritt Wahlkampfkosten: 30.000 Euro Strafe

Bei der Nationalratswahl 2017 überschritt nicht nur die ÖVP die Wahlkampfkostengrenze. Auch die SPÖ soll deswegen eine Strafzahlung leisten.

Die SPÖ soll für die Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze 2017 eine 30.000 Euro Geldbuße bezahlen. Diese Entscheidung hat der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) im Bundeskanzleramt am Mittwoch veröffentlicht. Damit hat der Senat den möglichen Strafrahmen zu 80 Prozent ausgeschöpft.

SPÖ überschritt Kostengrenze im Wahlkampf um rund 383.000 Euro

Noch keine Enscheidung in der Causa Seegrundstücke

Noch nicht entschieden hat der Senat über die Causa Seegrundstücke: Das Land Oberösterreich hat der Sozialistischen Jugend für ihr Europacamp am Attersee nämlich ein Grundstück für einen nur symbolischen Pachtzins von 1,82 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Der Rechnungshof sieht in der Differenz zum Marktpreis (bis zu 278.000 Euro) eine unzulässige Parteispende des Landes und hat die Causa angezeigt.

Die ÖVP wurde in einem ähnlichen Fall zu 80.000 Euro Strafe verurteilt. Hier ging es um ein an die Junge Volkspartei (JVP) verpachtetes Grundstück am Mondsee. Die Causa Attersee ist nach Angaben des Senats aber noch nicht entscheidungsreif. Auch über weitere gegen die SPÖ erhobene Vorwürfe - etwa betreffend möglicherweise unzulässiger Parteispenden rund um die Organisation des Donauinselfestes - wird später entschieden.