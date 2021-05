Auch NEOS fordern Rücktritt von Finanzminister Blümel

Am Freitag forderten auch die NEOS den Rücktritt von Finanzminister Blümel. Außerdem wollen sie die Herabstufung der Geheimhaltungsstufe der gelieferten Akten.

Die NEOS fordern die Herabstufung der Geheimhaltungsstufe der von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an den U-Ausschuss gelieferten E-Mails. Fraktionschefin Stephanie Krisper forderte Nationalratspräsident Wolfgang Sobokta (ÖVP) auf, die Interessen des Parlaments zu vertreten und nicht die "türkise Familie". Außerdem drängt sie auf elektronische Übermittlung der vom Finanzministerium ausgedruckten Unterlagen und will eine Exekution durch den Bundespräsidenten prüfen.

NEOS fordern Blümels Rücktritt

Aus Krispers Sicht wurden die Unterlagen nicht ordnungsgemäß übermittelt. Sie will daher prüfen, ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen nun trotzdem tätig werden muss, "weil diese Lieferung eine Nichtlieferung ist". "Das sind neue Rechtsfragen, die sich nur auftun, weil eine Regierung erstmals so respektlos mit den Rechten eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses umgeht", kritisierte Krisper und forderte den Rücktritt von Finanzminister Blümel. "Der neue Stil der ÖVP und des Sebastian Kurz heißt eigentlich, keinen Respekt vor den höchsten Instanzen in diesem Land."