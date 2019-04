Auch in Wien: 129 illegale Glücksspielgeräte in Österreich beschlagnahmt

Bei einer Schwerpunktaktion in ganz Österreich konnte die Finanzpolizei am Montagnachmittag 129 illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmen.

Die Finanzpolizei hat bei einer Schwerpunktaktion gegen illegales Glücksspiel in ganz Österreich 129 Geräte beschlagnahmt. Die lange geplante Aktion ging am Montagnachmittag zeitgleich in Wien, Oberösterreich, Salzburg und dem Burgenland über die Bühne, wie das Finanzministerium am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.