Auch Herbstrallye in Dobersberg coronabedingt abgesagt

Eine Durchführung ohne Zuschauer am 9. und 10. Oktober kam nicht infrage, deswegen wurde nun auch die Herbstrallye in Dobersberg wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

In der heimischen Rallye-Meisterschaft ist auch die Herbstrallye in Dobersberg (NÖ) abgesagt worden. Damit wird 2020 kein österreichischer Rallye-Staatsmeistertitel vergeben. Das teilte die Austrian Motorsport Federation (AMF) am Donnerstag mit.

Herbstrallye ohne Zuschauer kam für Organisation nicht infrage

Eine Durchführung ohne Zuschauer am 9./10. Oktober kam für die Organisation aber nicht infrage. "Bedauerlicherweise ist es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, regionale Behördenvertreterinnen, die für die Genehmigung einzelner Veranstaltungen zuständig sind, mit der nötigen Rechtssicherheit und Information auszustatten, um bei Vorliegen eines geeigneten Covid-19-Präventionskonzeptes wieder Motorsportveranstaltungen im Freiluftbereich zu genehmigen, so wie auch Kulturveranstaltungen (Salzburger Festspiele, Kleinkunst im Wiener Stadtsaal etc.) erfreulicherweise sogar auch in geschlossenen Räumen wieder stattfinden können", hieß es in einer Stellungnahme der AMF.