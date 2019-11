Auch am Wochenende wird an der Koalition gewerkt

Die Fachgruppen der ÖVP und Grünen machen auch am Wochenende keine Pause und verhandeln weiter. Eine Zwischenbilanz ist gegen Ende der kommenden Woche möglich.

30 Verhandlungsrunden der Fachgruppen haben seit Montag stattgefunden, und den Koalitionsverhandlern von ÖVP und Grünen ist auch am Wochenende keine Verschnaufpause gegönnt: Wie die APA am Freitag erfuhr, wird auch am Samstag und Sonntag weiterverhandelt. Eine erste Zwischenbilanz dürfte es gegen Ende kommender Woche geben.

Koalition: Mehr als 100 Verhandler involviert

Bisher laufe alles gut, hieß es am Freitag aus der ÖVP. Man sei sehr zufrieden mit dem Verlauf. Auch Kogler sah das bei einem Medientermin anlässlich der Landtagswahl in der Steiermark so. Er betonte, dass die Causa Casinos die Koalitionsverhandlungen nicht schwieriger mache. Kurz, ebenfalls wegen der Wahl in Graz, erklärte ebenso, dass es aus seiner Sicht keine Auswirkungen auf die Verhandlungen gebe.