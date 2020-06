AUA wird zum Streitthema im Nationalrat

Am Mittwoch wurde die AUA zum Streitthema im Nationalrat, SPÖ, FPÖ und NEOS kritisierten die Vorgehensweise.

Wie mittlerweile üblich stand auch am Mittwoch ein Corona -Thema am Beginn der Sitzung des Nationalrats. Die SPÖ hatte dazu die aus ihrer Sicht misslungene AUA-Rettung ausgewählt. Auch FPÖ und NEOS kritisierten die von der Regierung gewählte Vorgangsweise, während sie von der Koalition verteidigt wurde.

SPÖ-Chefin sprach über alles, was falsch lief

Etwas überraschend war der Beginn der Debatte. Denn es hatten die Sozialdemokraten bestimmt, dass in der "Aktuellen Stunde" über das "Versagen" des Finanzministers bei der AUA gesprochen werden sollte. Dann aber sprach Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner praktisch über alles andere, was die Regierung in der Krise falsch gemacht habe, ehe sie gerade noch in ihren Schlusssätzen anbrachte, dass die Koalition bei der Austrian Gewinne privatisiere und Verluste verstaatliche.