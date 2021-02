AUA und Lufthansa hoffen auf viele Urlaubspassagiere

Der Lufthansa-Konzern und die österreichische Tochter AUA wollen der Corona-Pandemie heuer im Sommer mit zahlreichen touristischen Zielen davon fliegen.

Die AUA fliegt ab Mai Montreal und den JFK-Airport in New York wieder an, wie sie am Donnerstag bekanntgab. Und die Lufthansa bietet von den Drehkreuzen Frankfurt und München im Sommer 33 neue Urlaubsziele an. Schwerpunkte seien die Kanarischen Inseln, Griechenland sowie die Karibik.