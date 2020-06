AUA startete den Betrieb mit Flug nach München

Die Austrian Airlines nahm am Montag ihren ersten Linienflug nach fast drei Monaten wieder auf. Ziel war dieses Mal München, ab 1. Juli sollen auch Langstrecken hinzukommen.

Auf dem Flughafen Wien ist Montagfrüh der Neustart der Austrian Airlines (AUA) erfolgt. Der erste reguläre Linienflug nach fast drei Monaten Pause wegen der Coronakrise war Kurs OS 111 nach München. Um 6.45 Uhr hob eine Embraer 195 mit dem Kennzeichen OE-LWO in Schwechat ab.

Im Cockpit der Maschine mit dem Namen "Vienna Johann Strauss Orchestra" befanden sich Embraer-Flottenchef Ewald Roithner und Sicherheitspilot Rudolf Buchsteiner. Roithner begrüßte mit den Worten: "Ich spreche für alle 7.000 Mitarbeiter, wenn ich sage: We are ready to fly."