AUA-Rettung: Blümel verteidigt Verzicht auf Staatsbeteiligung

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Mittwoch den Verzicht auf eine Staatsbeteiligung an den Austrian Airlines verteidigt. Dass diese nicht vereinbart worden ist, war zuvor unter anderem im Wiener Rathaus kritisch zur Kenntnis genommen worden. Blümel zeigte sich überzeugt, dass Wien und die Ostregion von der Lösung sehr profitieren würden.

Blümel: "Ohne AUA auch keine Weltstadt Wien"

"Die Verhandlungen haben lange gedauert und waren sehr intensiv. Wir haben von Beginn an keine Möglichkeit, die AUA mit Steuergeldern zu retten, ausgeschlossen", sagte der Minister und Wiener ÖVP-Chef in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem WienerWirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck. Es sei vor allem um die Frage gegangen, was man im Gegenzug retour bekomme.

Blümel und Ruck verwiesen auf Bedeutung der Hilfspakete

Der Finanzminister und der WienerWirtschaftskammerpräsident verwiesen heute auch auf die Bedeutung der verschiedenen, in der Coronakrise in die Wege geleiteten Hilfspakete für die Bundeshauptstadt. So sei etwa Kurzarbeit mit einem finanziellen Volumen von 2 Mrd. Euro beantragt worden. Auch seien WienerUnternehmen 2,1 Mrd. Euro an Steuern gestundet worden. Mit dem Gemeindepaket, von dem 238 Mio. Euro nach Wien fließen, sollte unter anderem der Breitbandausbau und die Sanierung von Brücken bzw. der Ausbau der Berufsschulen finanziert werden, empfahl Ruck.