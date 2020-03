AUA rechnet mit Flugplanänderung nach Israel

Wegen des Coronavirus hat Isarel nun einen Einreisestopp unter anderem für Österreicher verhängt. Die Austrian Airlines (AUA) rechnet daber mit einer Flugplanänderung nach Israel.

Die Flugplanänderungen waren am Donnerstagvormittag noch offen, sollten aber im Laufe des Tages klar werden, hieß es von der Airline auf APA-Anfrage.

WAuch andere Gesellschaften bedienen Flüge von Wien nach Israel. Von der Billig-Airline Wizzair hieß es am Donnerstagvormittag, sie prüfe die Auswirkungen und werde "allfällige notwendige Entscheidungen so schnell wie möglich treffen". Auch von Laudamotion hieß es, man prüfe das weitere vorgehen. Offen war, wie die israelische Linie El Al mit der neuen Situation umgehen will.