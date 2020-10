AUA "parkt" erste Boeing 777 in US-Wüste

Die AUA "parkt" ihre Boeing-777-Langstreckenflugzeuge in der Wüste von Arizona. In den kommenden Tagen soll der erste Überstellflug stattfinden.

Eines der sechs Boeing-777-Langstreckenflugzeuge der AUA (Austrian Airlines), die in der Coronakrise in Wien am Boden stehen, wird in den nächsten Tagen auf einen Wüsten-Parkplatz (Pinal Airpark) geflogen. Der Überstellungsflug ist laut AUA-Sprecherin Tanja Gruber für den 12. Oktober geplant. Aktuell geht es um eine Maschine, die dort überwintern soll - also vorerst bis Ende März. An diesem Standort mit extrem trockener Witterung ist auch Lufthansa-Fluggerät zwischengeparkt.