AUA nimmt vier weitere Destinationen wieder auf

Bis Mitte September nimmt die AUA vier weitere Ziele wieder auf. Es werden Erbil, Amman, Köln und Tel Aviv wieder beflogen.

Die AUA nimmt mit Erbil, Amman, Köln und Tel Aviv bis Mitte September weitere vier Ziele wieder auf. "Jede weitere Destination verbessert unser Angebot und erhöht die Reisemöglichkeiten unserer Gäste", so AUA-Vorstand Andreas Otto mit Blick auf Umsteigeverbindungen. Vor allem auf den Flügen nach Erbil seien Transferpassagiere unterwegs, die in Wien umsteigen, zum Beispiel aus oder in Richtung USA.