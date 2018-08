AUA-Maschine verlor Abdeckplatte im Landeanflug über Wiener Lobau

Eine AUA-Boeing verlor im Mai im Landeanflug über der Lobau eine Abdeckplatte am Rumpf, diese wurde nun bei Groß-Enzersdorf wiederentdeckt.

Vor rund dreieinhalb Monaten hat eine Boeing 767 der AUA auf dem Flug von Toronto nach Wien im Landeanflug über der Lobau einen Abdeckungsteil verloren. Wie das Luftfahrtportal “Austrian Aviation Net” am Mittwoch berichtete, wurde der Teil jetzt in der Au bei Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) wiedergefunden. Spaziergänger sahen das Stück unter einem Baum abgestellt und fotografierten es.

Laut der Fluglinie hatte eine Boeing 767 (OE-LAE) diese Abdeckplatte am Rumpf beim Anflug auf die Landebahn 16 des Flughafens Wien verloren, und das am 13. Mai. Die Maschine war aus Toronto gekommen.

Fehlendes Stück am Flieger ersetzt

Der Flieger wurde laut einem Sprecher der AUA nach der Landung gecheckt und das fehlende Stück ersetzt. “Zudem wurde eine Order für alle Boeing 767 von Austrian Airlines ausgegeben: Eine Vorkehrung wurde am entsprechenden Verriegelungsmechanismus eingebaut, welche einen Vorfall dieser Art in Zukunft verhindern soll. Bei anderen Flugzeugtypen der Austrian Airlines Flotte war eine Anpassung nicht notwendig”, so die AUA.