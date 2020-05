AUA hebt wieder ab: Flugbetrieb startet am 15. Juni

Ab dem 15. Juni werden bei der Austrian Airlines wieder Linienflüge stattfinden. Zum Einsatz werden dabei kleinere Flieger kommen.

Die Austrian Airlines heben wieder ab. Am 15. Juni sollen erstmals seit drei Monaten wieder Linienflüge stattfinden. Der Plan sei vorbehaltlich neuer behördlicher Beschränkungen, erklärte die AUA am Donnerstag. Das Angebot umfasst 37 Destinationen und stellt ein Zwanzigstel der Flüge vor der Coronakrise dar. Langstreckenflüge finden sich noch nicht im Programm. Zum Einsatz kommen kleinere Flieger.

AUA: Letzter Flug am 19. März in Wien gelandet

Die AUA hatte Mitte März ihren Flugbetrieb eingestellt. Der vorerst letzte Linienflug mit der Flugnummer OS 066 war am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien gelandet. Ein Teil der Flotte blieb für Hilfsflüge im Einsatz. Der Lufthansa-Mutterkonzern und die Schweizer Schwesterairline Swiss hatten den Flugbetrieb in der Corona-Zeit nie zur Gänze ausgesetzt.