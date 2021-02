AUA brachte bereits über 2.000 Tonnen Corona-Ausrüstung nach Österreich

Antigen-Schnelltests, Schutzmasken bzw. -anzüge und Gummihandschuhe: Seit Beginn der Corona-Pandemie transportierte die AUA in 100 Frachtflügen bereits mehr als 2.000 Tonnen Hilfsgüter von Asien nach Österreich und Deutschland.

Austrian Airlines ist am Freitag zum mittlerweile 100. Frachtflug mit dem Express-Logistiker time:matters in der Corona-Pandemie gestartet. Bisher wurden der Fluglinie zufolge mehr als 2.000 Tonnen Hilfsgüter von Asien nach Österreich und Deutschland transportiert.

Bedarf an Corona-Hilfsgütern nach einem Jahr Pandemie ungebrochen

Der Bedarf an Hilfsgütern in Form von Schutzhandschuhen, -masken und -anzügen sowie Antigen-Schnelltests ist seit Beginn der Coronakrise im vergangenen Jahr ungebrochen. Mithilfe der Luftbrücke wurde benötigtes Material seither aus Xiamen, Shanghai und Penang nach Wien, Linz oder Frankfurt geflogen. Zum Einsatz kamen AUA-Maschinen des Typs Boeing 767 und 777 mit eingebauten Sitzen sowie ein "Prachter" (Wort-Mix aus Passagierflugzeug und Frachtmaschine, Anm.). Bei dieser "Triple Seven" mit dem Kennzeichen OE-LPA wurden die Passagiersitze vorübergehend ausgebaut, um das Volumen für Cargo-Transporte zu erhöhen.

Der Jubiläumsflug am Freitag führte nach Penang und wird am Sonntag wieder in Wien erwartet. An Bord werden dann 39 Tonnen Gummihandschuhe sein, sagte time:matters CEO Alexander Kohnen zur APA.