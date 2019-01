Attacke auf Mitgefangenen: Zwei Jahre Haft für Favoritner Frauenmörder

Der 49-jährige Frauenmörder Herbert P. sitzt seit mehr als 18 Jahren im Gefängnis. Am Dienstag wurde er am Wiener Landesgericht wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt, da er einen Mitgefangenen attackiert hatte.

Er hatte im November 2017 in der Sonderstrafanstalt Mittersteig einem Mitgefangenen mit einem Kopfstoß einen Eindrückungsbruch der rechten Stirnhöhlenvorderwand zugefügt. Darüber hinaus wurde Herbert P. in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, weil er aufgrund einer gutachterlich bescheinigten Persönlichkeitsstörung weiter als gefährlich gilt. Diese Einschätzung bestätigte der mittlerweile 49-Jährige unfreiwillig nach der Urteilsverkündung.

Herbert P. ermordetet 1988 eine junge Frau in Wien-Favoriten

Herbert P. war im Oktober 1988 in Wien-Favoriten über die damals 20 Jahre alte Alexandra Schriefl hergefallen, die nach einem Disco-Besuch auf dem Heimweg war, hatte die junge Frau missbraucht und erdrosselt. Erst zwölf Jahre später konnte er überführt werden, als sich das DNA-Analyseverfahren technisch so weit entwickelt hatte, dass man an der Leiche und der Bekleidung der Toten sichergestellte Spermaspuren auswerten und dem Mann zuordnen konnte. Im Dezember 2001 wurde Herbert P. wegen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt – mehr an Strafe war nicht möglich, weil er im Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt war und damit das Jugendstrafrecht zum Tragen kam. Aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit wurde er aber zusätzlich in den Maßnahmenvollzug eingewiesen, wo er zeitlich unbefristet so lange angehalten werden kann, bis Psychiater bescheinigen, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.