Attacke am Wiener Praterstern: Frau bewarf Polizisten mit Glasflasche

Sonntagfrüh war eine 30-jährige Frau am Wiener Praterstern damit beschäftigt, trotz geltenden Alkoholverbots alkoholische Getränke zu konsumieren. Als die Polizei einschritt, kam es zur Eskalation.

Am Sonntag gegen 7:30 Uhr trank eine 30-jährige Italienerin am Praterstern trotz des an dieser Örtlichkeit geltenden Alkoholverbots Alkohol. Als sie den einschreitenden Polizeibeamten den Mittelfinger zeigte, wurde die Identität der Frau festgestellt.