Atmende Skulptur im Theseustempel des KHM wartet auf Besucher

Ein Parcours aus Tausenden durchscheinender Silikonfäden, die sich vom Boden bis an die Decke erstrecken, erwartet die Besucher des Theseustempels des Kunsthistorischen Museums (KHM), sobald die Ausstellungshäuser in Wien ihre Tore wieder öffnen dürfen.

Susanne Fritscher schuf Parcours aus durchscheinenden Silikonfäden

Künstlerin gibt über Onlinetalk Einblicke in ihre Arbeit

Die 1960 in Österreich geborene Künstlerin lebt seit 1983 in Frankreich. Das neue Werk im Theseustempel ist das jüngste in einer Reihe verwandter Installationen und schließt an Präsentationen im Musée d'arts de Nantes (2017), dem Louvre Abu Dhabi (2019-2021) und dem Centre Pompidou-Metz (2020) an. Die Ausstellung ist die erste institutionelle Präsentation Susanna Fritschers in Österreich. Am Donnerstag (29. April) gibt die Künstlerin ab 18 Uhr in einem Onlinetalk mit Kurator Jasper Sharp Einblicke in ihre Arbeit.