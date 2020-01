Asylwerber rastete aus und schlug AMS-Mitarbeiterin in Wien-Favoriten

Weil er zu spät im AMS in der Laxenburger Straße erschien, wurde ein 24-jähriger Asylwerber wieder nach Hause geschickt. Da sah der Mann rot.

Im Zuge einer Auseinandersetzung beim Arbeitsmarktservice (AMS) in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten hat ein 24-jähriger Mann eine 43-jährige AMS-Mitarbeiterin geohrfeigt. Die Wiener Polizei bestätigte am Donnerstag diesbezügliche Medienberichte.

Streit in Wiener AMS: 24-Jähriger ohrfeigte Mitarbeiterin

Der Vorfall spielte sich am Mittwochnachmittag ab. Der 24-jährige syrische Staatsbürger war nach Dienstschluss in das AMS gekommen. Die 43-Jährige machte ihn darauf aufmerksam und sagte ihm, er solle am darauffolgenden Tag wiederkommen. Das ärgerte ihn offenbar, er beschimpfte sie und gab ihr eine Ohrfeige, so die Polizei.