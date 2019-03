Asyl-Unterkunft Drasenhofen: WKStA ermittelt gegen Gottfried Waldhäusl (FPÖ)

Auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsanwalschaft (WKStA) gegen den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Landesbeamtin. Es gehe um die Vorgänge in der ehemaligen Asyl-Unterkunft in Drasenhofen.

Aufregung um Asyl-Unterkunft in Drasdenhofen

Ende November 2018 hatte es Aufregung um Waldhäusl gegeben, nachdem er jugendliche Flüchtlinge hinter Stacheldraht in einem Asyl-Quartier in Drasenhofen unterbringen ließ, weil er ihnen vorwarf, “notorische Unruhestifter” zu sein. Die Empörung darüber und der politische Druck wuchsen so stark, dass das umstrittene Flüchtlingsquartier geschlossen werden musste. Die Jugendlichen wurden in das Asylquartier St. Gabriel in Maria Enzersdorf gebracht. Von dort wurden sie bis Ende Februar in andere Unterkünfte in Niederösterreich verlegt.