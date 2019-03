Asyl: Moser (ÖVP) von fairer Rechtsberatung überzeugt

Justizminister Josef Moser (ÖVP) bleibt überzeugt davon, dass eine faire Rechtsberatung von Flüchtlingen auch mit der Übernahme durch eine Bundesagentur gewährleistet bleibt.

Sollte dies nicht der Fall sein, “dann werde ich mich dementsprechend äußern bzw. mein Haus wird dementsprechend ein Veto einlegen”, erklärte er am Samstag in der Ö1-Radioreihe “Im Journal zu Gast”.

“Ich bin in solchen Bereichen immer jemand, der in keinster Weise einen Schritt zurückweicht”, betonte er. Deshalb habe er sichergestellt, dass die Rechtsberatung in der dem Innenministerium unterstellten Agentur von seinem Ressort geleitet und kontrolliert werde und die Berater weisungsfrei und unabhängig agieren könnten. Dies deshalb, “weil nur dadurch ein faires Verfahren auch wie es in der Menschenrechtskonvention vorgesehen ist, sichergestellt werden kann”.