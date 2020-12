AstraZeneca-Zulassung erst nach Jänner: Laut Anschober kein Problem für Coronavirus-Impfplan

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) angekündigt hat, dass eine Zulassung des Coronavirus-Impfstoffes des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca bereits im Jänner unwahrscheinlich ist, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) versichert, dass dies kein Problem für Österreichs Impfplan darstellt. "Wir sind von Anfang an von einer Zulassung im Februar 2021 ausgegangen", so der Ressortchef am Dienstag.

"Danach haben wir auch unsere Impfstrategie ausgerichtet. AstraZeneca kommt als Impfstoff spätestens ab dem 2. Quartal 2021 zum Einsatz", so der Gesundheitsminister. In dieser Phase soll der Impfstoff wie angekündigt für die breite Bevölkerung ausgerollt werden. Der stellvertretende EMA-Direktor Noel Wathion hatte zuvor am Dienstag erklärt, AstraZeneca habe "noch nicht einmal einen Antrag bei uns gestellt".