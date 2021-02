Astrazeneca: Risiko eines Klinikaufenthalts nach erster Dosis stark reduziert

Bereits nach der ersten Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff ist das Risiko eines Klinikaufenthalts um bis zu 94 Prozent geringer. Bei Biontech und Pfizer ist das Risiko um rund 85 Prozent geringer.

Werte galten für vierte Woche noch Erhalt der ersten Dosis

Die Werte gelten für die vierte Woche nach Erhalt der ersten Dosis. Verglichen wurde, wie viel Prozent weniger Klinikeinweisungen es bei erstmals Geimpften als bei noch nicht geimpften Menschen gab. Für die noch nicht in einem Fachmagazin erschienene Untersuchung griffen die Wissenschaftler auf die Daten von 5,4 Millionen Menschen zurück, fast der gesamten schottischen Bevölkerung. Berücksichtigt wurde der Zeitraum vom 8. Dezember bis 15. Februar. In dieser Zeit wurden in Schottland 1,14 Millionen Impfdosen verabreicht. Mehr als jeder Fünfte in dem britischen Landesteil wurde geimpft.