Assisi-Hof: Erster Gnadenhof für Wien und Umgebung erst im Herbst fertig

Eigentlich wollte der Österreichische Tierschutzverein den Assisi-Hof in Stockerau schon im Sommer fertigstellen. Doch zahlreiche Einsätze aufgrund der Hitze verzögerten die Bauarbeiten am ersten Gnadenhof für Wien und Umgebung. Nun ist das Bauende für Herbst 2019 geplant.

Im Frühling wurde mit den Bauarbeiten am Assisi-Hof in Stockerau gestartet. „Ursprünglich sollte der neue Assisi-Hof in Stockerau für Wien und Umgebung schon diesen Sommer seine Tore für ca. 80 Tiere öffnen“, so der Leiter des Österreichischen Tierschutzvereins Erich Goschler. Allerdings musste man bereits nach wenigen Wochen aufgrund einer Anrainerbeschwerde bei dem 250.000-Euro-Projekt eine Zwangspause einlegen.