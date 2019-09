ASP Rennbahnweg feiert 20-jähriges Jubiläum in Wien

Der Aktivspielplatz (ASP) Rennbahnweg ist seit 20 Jahren Treffpunkt für Kinder aus dem 22. Bezirk. Anlässlich des Jubiläums wird ab dem 13. September eine Woche lang zu Feierlichkeiten geladen. Den Abschluss bildet das Sommerfest am 20. September.

Zahlreiche Aktivitäten, jede Menge Spaß

Direkt am Rennbahnweg, auf einem 4.000 m2 großen Areal, ist der Aktivspielplatz mitten in der Donaustadt bereits seit 20 Jahren der wohl bekannteste Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Mehrere Betreuer sind täglich um ihre jungen Besucher bemüht und mehrere zehntausend Menschen haben Jahr für Jahr die Einrichtung besucht und zahlreiche Momente voller Spiel und Spaß erlebt.

Neben gemeinsamen Unternehmungen wie Kochen, Basteln oder Musizieren sind regelmäßig auch Sonderaktionen geplant. Das große Freigelände ermöglicht zudem Platz für die Ausübung zahlreicher Sportarten und Naturerlebnisse. "Viele Kinder und Jugendliche schauen mehrmals pro Woche bei uns vorbei. Das ist ein tolles Feedback für unser Tun. Die Freude am Miteinander ist spürbar", so Nebmaier erfreut.

Festwoche mit zahlreichen Highlights

Anlässlich des Jubiläums ist am ASP eine Woche lang für zahlreiche Highlights gesorgt, mit welchen der Aktivspielplatz einmal mehr sein breites Angebot präsentiert. Den Auftakt macht die Eröffnung einer Fotoausstellung am 13. September um 18 Uhr über den ASP von damals bis heute. Am 17. September wird die Zeitkapsel der 15-Jahresfeier ausgegraben. Besucher können ab 17 Uhr vorbeischauen, um Sachen für die neue Zeitkapsel – diese wird am 27. September um 17 Uhr gemeinsam vergraben - zu malen oder zu basteln.