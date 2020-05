Asia Resort Linsberg startet am 29. Mai in die Sommersaison

Nach der coronabedingten Sperre öffnet das gesamte Asia Resort Linsberg wieder seine Pforten. Bis Ende August wartet auf Hotelgäste eine Gratis-Aktion.

Aktion zum Saisonstart: Gratis Thermeneintritt für Hotelgäste

Hotelgäste erhalten als Dankeschön den Thermeneintritt am Anreisetag ab 9.00 Uhr kostenfrei. Das Treueangebot gilt vom 29. Mai bis zur Anreise am 31. August. Anfragen und Buchungen sind unter 02627/48000 und mail@linsbergasia.at möglich.

Wer sich nach einem Wellness-Tag in der Therme in den hauseigenen Restaurants oder im Hotel weiter erholen möchte, dem kommen die gelockerten Stornobedingungen zugute. Wer jetzt ein Zimmer oder eine Suite bucht, kann jederzeit bis 31. August kostenfrei stornieren oder umbuchen. "Wir möchten es ermöglichen, dass sich unsere Gäste wirklich uneingeschränkt auf ihren Aufenthalt freuen und dennoch die lokale Wirtschaft in Österreich nach den Corona-Beschränkungen aktiv unterstützen können", so Kois.