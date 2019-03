Aschermittwoch leitet die Fastenzeit ein

Mit dem Aschermittwoch beginnt offiziell die kirchliche Fastenzeit. Der an diesem Tag oft opulente Heringsschmaus verträgt sich nur schwer mit der kirchlichen Tradition.

Mit dem Aschermittwoch – er fällt heuer auf den 6. März – beginnt die kirchliche Fastenzeit. Er ist somit der erste Tag der österlichen Bußzeit und nicht der letzte des Faschings. In der Einführung in das römische Messbuch heißt es: “Am Aschermittwoch, der überall als Fastentag zu halten ist, wird das Aschenkreuz erteilt.” Ein opulenter Heringsschmaus verträgt sich daher nur schwer damit.

Das Zitat aus dem Messbuch weist aber auch auf einen weiteren Brauch dieses Tages hin, den Aschenritus. In der Antike war die Asche nicht nur Zeichen der Vergänglichkeit, sondern auch Waschmittel und Grundlage für die Seifenherstellung. So ist die Asche gleichzeitig Symbol der Trauer und der Reinigung.

Büßer mit Asche bestreut

Im Mittelalter wurden am Aschermittwoch die öffentlichen Büßer mit einem Bußgewand bekleidet und mit Asche bestreut. Danach wurden sie – in Erinnerung an die biblische Vertreibung aus dem Paradies – aus dem Gotteshaus gewiesen. Besonders in Gallien war dieser Brauch verbreitet.