Aschereste lösten Brand in Mehrparteienhaus in NÖ aus

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen in der Vorwoche wurde nun die Ursache festgestellt.

Das Feuer sei vermutlich durch Aschereste in einer Wohnung ausgelöst worden, teilte Polizeisprecher Heinz Holub am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Bei dem Brand entstand ein Schaden im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Bei den Löscharbeiten in der Nacht auf vergangenen Donnerstag waren rund 50 Feuerwehrmitglieder im Einsatz gestanden. Zwei Bewohner - eine 24-Jährige und ein 69-Jähriger - mussten ins Krankenhaus gebracht werden.