Mehrparteienhaus in NÖ in Flammen: Hund als Retter

Weil ein Hund eine Hausbewohnerin in Gloggnitz in der Nacht auf einen Brand aufmerksam machte, konnte die Feuerwehr die Frau aus den Flammen retten. Sie und eine weitere Person wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

In Heufeld in der Gemeinde Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mehrparteienhaus in Flammen gestanden.